В Ханымее отремонтируют два дома
До конца октября в посёлке Ханымей отремонтируют сразу два дома. Капитальный ремонт ждёт строение №1 по улице речной и №5 в квартале Школьный.
Работы уже идут полным ходом. В доме №1 утеплят фасад здания, обошьют его металлосайдингом, отремонтируют отмостку и крыльцо. В помещениях общего пользования проведут электромонтажные работы, заменят старую сантехнику, отремонтируют пол, стены и потолок, установят новые двери и окна.
Средства на капремонт дома выделены из районного бюджета в рамках программы по содержанию муниципального жилищного фонда в сельских поселениях.
Пятый дом будет отремонтирован по окружной программе. Здесь приведут в порядок внутридомовые инженерные системы электроснабжения и осуществят строительный контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU