2020-07-13T10:25:15+03:00
Общество

В Ханымее отремонтируют два дома

Капитальный ремонт завершится до конца октября
Вера Зенина
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Жителей двух домов в Ханымее ждёт радостное событиеЖителей двух домов в Ханымее ждёт радостное событиеФото: pixabay.com
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До конца октября в посёлке Ханымей отремонтируют сразу два дома. Капитальный ремонт ждёт строение №1 по улице речной и №5 в квартале Школьный.

Работы уже идут полным ходом. В доме №1 утеплят фасад здания, обошьют его металлосайдингом, отремонтируют отмостку и крыльцо. В помещениях общего пользования проведут электромонтажные работы, заменят старую сантехнику, отремонтируют пол, стены и потолок, установят новые двери и окна.

Средства на капремонт дома выделены из районного бюджета в рамках программы по содержанию муниципального жилищного фонда в сельских поселениях.

Пятый дом будет отремонтирован по окружной программе. Здесь приведут в порядок внутридомовые инженерные системы электроснабжения и осуществят строительный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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