В Надыме возобновилась сдача нормативов ГТО

13 Июль 2020 2020-07-13T10:01:17+03:00

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В Надыме возобновилась сдача Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Первые испытания прошли в минувшие выходные. Проверить себя захотели около 15 человек, в основном дети школьного возраста и женщины до 45 лет.

Сдача проходила сразу на двух спортивных площадках вблизи бульвара В.Стрижова. Показать силу и ловкость можно было сразу по нескольким направлениям: подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, рывок гири 16 кг. А на футбольном стадионе самые быстрые могли продемонстрировать скорость в беге на 30, 60 и 100 метров, а также 2 и 3 километра.

Стоит отметить, что тесты принимались с соблюдением всех требований безопасности, как того требует режим повышенной готовности.

Теперь реализация программы будет проводиться регулярно. Ловких, сильных и быстрых будут ждать по субботам и воскресеньям, с 12.00

Уточнить Всю необходимую информацию можно у координатора тестирования Пахомовой Анастасии (тел. 89320977732).

ИСТОЧНИК KP.RU