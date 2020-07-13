2020-07-13T09:13:22+03:00
Общество

В Пуровском районе установили стену памяти погибшим в ВОВ

Это стало возможно благодаря региональному проекту "Уютный Ямал"
Вера Зенина
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Фото: www.trk-luch.ruФото: www.trk-luch.ru
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Третий год подряд жители ЯНАО принимают активное участие в региональном проекте «Уютный Ямал». Благодаря нему северяне могут решать, на какие нужды пойдут бюджетные средства.

Жители Пуровского района тоже решили проявить инициативу и подали 29 заявок, победу одержали – 13. На их реализацию из районного бюджета выделили почти десять тысяч рублей. Теперь возле инсталляции, посвященной Победе в Великой Отечественной войне, установили Стену памяти и новое ограждение, а также приобрели переносные скамейки для организации праздничных мероприятий. Но на этом преобразования не закончатся.

-У нас есть Аллея памяти, она будет обустроена светильниками в виде цветов. И в парке 60-летия Победы тоже будут продолжаться работы по благоустройству, замене светильников, установке опор освещения. Думаю, до конца августа эти работы мы все закончим, - рассказал замглавы МО Пуровское по вопросам муниципального хозяйства, имущества и жилищной политики Андрей Перековец.

Заявки на участие уже не принимаются, окончательный срок – 30 мая, а вот поучаствовать в голосовании ещё можно. Оно пройдёт в онлайн формате со 2 по 12 сентября, а 13 числа можно будет поддержать понравившиеся инициативы в очном голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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