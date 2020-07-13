В Яр-Сале проводят дезинфекцию общественных мест
Ямал продолжает активно бороться с коронаврисной инфекцией. Для этого в районных поселениях проводится дезинфекция подъездов многоквартирных домов, мест массового скопления людей и учреждений. В том числе дезинфекцию проходит и дебаркадер - место на пароходной пристани, куда прибывают жители и гости районного центра. Напомним, что обработка происходит раствором, который полностью безопасен для детей и взрослых. Таким же образом дезинфекция происходит и в других городах, среди которых Новый Уренгой, Ноябрьск, Губкинский, Надым
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ИСТОЧНИК KP.RU
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