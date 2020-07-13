2020-07-13T08:50:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Яр-Сале проводят дезинфекцию общественных мест

Эта мера призвана помочь в борьбе с COVID-19
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: группа «Мой Ямальский район», социальная сеть «ВКонтакте"Фото: группа «Мой Ямальский район», социальная сеть «ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Ямал продолжает активно бороться с коронаврисной инфекцией. Для этого в районных поселениях проводится дезинфекция подъездов многоквартирных домов, мест массового скопления людей и учреждений. В том числе дезинфекцию проходит и дебаркадер - место на пароходной пристани, куда прибывают жители и гости районного центра. Напомним, что обработка происходит раствором, который полностью безопасен для детей и взрослых. Таким же образом дезинфекция происходит и в других городах, среди которых Новый Уренгой, Ноябрьск, Губкинский, Надым

Читайте также:

Спасатели Нового Уренгоя провели дезинфекцию на детских площадках. Эта мера должна помочь в борьбе с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое на детских площадках работают волонтёры
В Ханымее отремонтируют два дома
В Надыме возобновилась сдача нормативов ГТО
В Пуровском районе установили стену памяти погибшим в ВОВ
В Яр-Сале проводят дезинфекцию общественных мест
В Салехарде с берегов Оби собрали более 200 кубометров мусора
На побережье Ямала снова прибыли моржи
Медики Ямала получат более 93 миллионов рублей
Спасатели Нового Уренгоя провели дезинфекцию на детских площадках
На Ямале пройдут X Епархиальные Рождественские чтения
Выпускникам Ямала вручили сертификаты на получение премии Губернатора
Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам 30 тысяч рублей
Погода на Ямале 13 июля: дождь на всей территории
Дату открытия пришкольных лагерей в Салехарде перенесли
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 июля 2020 года составило почти 8 тысяч человек
Погода на Ямале 12 июля: небольшой дождь
В Губкинском открыли отделение для больных коронавирусом
Причину таинственной гибели группы Дятлова выяснила прокуратура
Жаркий период: на Ямале горят леса
Погода на Ямале 11 июля: тепло, тихий ветер и гроза
В Шурышкарском районе брат до смерти избил сестру
В Ноябрьске волонтёры подарили медикам пледы
Власти Ямала выделили более 18 миллионов рублей на поддержку безработным
В Новом Уренгое выявляют нелегальные обсерваторы
В Салехарде ещё одна лаборатория начала принимать тесты на COVID-19
Депутат Заксобрания ЯНАО Павел Крюков отметил 60-летний юбилей