В Яр-Сале проводят дезинфекцию общественных мест

13 Июль 2020 2020-07-13T08:50:45+03:00

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Ямал продолжает активно бороться с коронаврисной инфекцией. Для этого в районных поселениях проводится дезинфекция подъездов многоквартирных домов, мест массового скопления людей и учреждений. В том числе дезинфекцию проходит и дебаркадер - место на пароходной пристани, куда прибывают жители и гости районного центра. Напомним, что обработка происходит раствором, который полностью безопасен для детей и взрослых. Таким же образом дезинфекция происходит и в других городах, среди которых Новый Уренгой, Ноябрьск, Губкинский, Надым

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ИСТОЧНИК KP.RU