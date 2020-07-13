2020-07-13T08:21:07+03:00
Общество

В Салехарде с берегов Оби собрали более 200 кубометров мусора

В областной столице прошла экоакция «Вода России»
Вера Зенина
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Благодаря стараниям горожан, удалось собрать более 200 кубометров хламаБлагодаря стараниям горожан, удалось собрать более 200 кубометров хламаФото: pixabay.com
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Заботиться о природе - одна из главных задач человека, вот и жители Салехарда не стали исключением. В областной столице прошла экоакция «Вода России». Мероприятие проходит каждый год по инициативе министерства природных ресурсов и экологии. В этот раз салехардцы расчистили берег Оби. Благодаря стараниям горожан, удалось собрать более 200 кубометров хлама, после мусорные мешки отвезли на городской полигон. В субботнике участвовали представители администрации, сотрудники культуры и социальных учреждений и жители-активисты. Всего - порядка двухсот человек. К уборке также присоединился глава города - Алексей Титовский. -Достояние нашего округа - это река Обь. Она одна из крупнейших не только в стране, но и в мире. Она, к сожалению не такая чистая, как должна быть. Но такие мероприятия, они вносят лепту в то, чтобы наши водные объекты были чистыми, чтобы можно было использовать их в рекреационных целях, чтобы люди приезжали и отдыхали здесь, а не боялись за то, что можно где-то увечья можно нанести, - поделился своим мнением Алексей Леонидович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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