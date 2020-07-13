2020-07-13T07:24:00+03:00
Общество

Медики Ямала получат более 93 миллионов рублей

Деньги пойдут на оплату отпусков
Вера Зенина
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Средства поступят из резервного фонда правительстваСредства поступят из резервного фонда правительстваФото: pixabay.com
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Правительство Российской Федерации выделило Ямалу почти 94 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на увеличение отпуского пособия для медработников.

В данном случае речь идёт о медиках, которым положены президентские надбавки за работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Это врачи, медсёстры, младший медперсонал и водители скорой помощи, а также сотрудники медицинских организаций, подведомственных органам власти.

Средства поступят из резервного фонда правительства и будут учитываться при расчёте отпускных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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