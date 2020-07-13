Медики Ямала получат более 93 миллионов рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T07:24:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Российской Федерации выделило Ямалу почти 94 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на увеличение отпуского пособия для медработников.

В данном случае речь идёт о медиках, которым положены президентские надбавки за работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Это врачи, медсёстры, младший медперсонал и водители скорой помощи, а также сотрудники медицинских организаций, подведомственных органам власти.

Средства поступят из резервного фонда правительства и будут учитываться при расчёте отпускных.

ИСТОЧНИК KP.RU