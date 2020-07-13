Медики Ямала получат более 93 миллионов рублей
Деньги пойдут на оплату отпусков
Средства поступят из резервного фонда правительстваФото: pixabay.com
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Правительство Российской Федерации выделило Ямалу почти 94 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на увеличение отпуского пособия для медработников.
В данном случае речь идёт о медиках, которым положены президентские надбавки за работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Это врачи, медсёстры, младший медперсонал и водители скорой помощи, а также сотрудники медицинских организаций, подведомственных органам власти.
Средства поступят из резервного фонда правительства и будут учитываться при расчёте отпускных.
ИСТОЧНИК KP.RU