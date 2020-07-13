2020-07-13T06:59:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Спасатели Нового Уренгоя провели дезинфекцию на детских площадках

Эта мера должна помочь в борьбе с COVID-19
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: МЧС России по ЯНАОФото: МЧС России по ЯНАО
Изменить размер текста:

Новый Уренгой продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Чтобы снизить распространение болезни, ямальские спасатели провели дезинфекцию детских площадок.

Стоит отметить, что обработка происходит препаратом, который безопасен абсолютно для всех.

Спасатели подошли к делу на совесть: обрабатывают каждый сантиметр поверхности горок, качелей, турников, тренажеров, поручней и перил, а также малых игровых форм.

Работой занимались представители «Уренгойгорводоканал», сотрудники 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ЯНАО.

Напоминаем, чтобы остановить распространение коронавируса, в Новом Уренгое закрыты торговые центры, рестораны, кафе, театры и кинотеатры, а также другие общественные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медики Ямала получат более 93 миллионов рублей
Спасатели Нового Уренгоя провели дезинфекцию на детских площадках
На Ямале пройдут X Епархиальные Рождественские чтения
Выпускникам Ямала вручили сертификаты на получение премии Губернатора
Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам 30 тысяч рублей
Погода на Ямале 13 июля: дождь на всей территории
Дату открытия пришкольных лагерей в Салехарде перенесли
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 июля 2020 года составило почти 8 тысяч человек
Погода на Ямале 12 июля: небольшой дождь
В Губкинском открыли отделение для больных коронавирусом
Причину таинственной гибели группы Дятлова выяснила прокуратура
Жаркий период: на Ямале горят леса
Погода на Ямале 11 июля: тепло, тихий ветер и гроза
В Шурышкарском районе брат до смерти избил сестру
В Ноябрьске волонтёры подарили медикам пледы
Власти Ямала выделили более 18 миллионов рублей на поддержку безработным
В Новом Уренгое выявляют нелегальные обсерваторы
В Салехарде ещё одна лаборатория начала принимать тесты на COVID-19
Депутат Заксобрания ЯНАО Павел Крюков отметил 60-летний юбилей