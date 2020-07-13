Спасатели Нового Уренгоя провели дезинфекцию на детских площадках
Новый Уренгой продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Чтобы снизить распространение болезни, ямальские спасатели провели дезинфекцию детских площадок.
Стоит отметить, что обработка происходит препаратом, который безопасен абсолютно для всех.
Спасатели подошли к делу на совесть: обрабатывают каждый сантиметр поверхности горок, качелей, турников, тренажеров, поручней и перил, а также малых игровых форм.
Работой занимались представители «Уренгойгорводоканал», сотрудники 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ЯНАО.
Напоминаем, чтобы остановить распространение коронавируса, в Новом Уренгое закрыты торговые центры, рестораны, кафе, театры и кинотеатры, а также другие общественные места.
ИСТОЧНИК KP.RU
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