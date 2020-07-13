На Ямале пройдут X Епархиальные Рождественские чтения
На Ямале уже в десятый раз пройдут Рождественские образовательные чтения.Их темой станет - «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Мероприятие пройдёт в октябре-ноябре.
Олтличать его будет то, что в этом году мероприятие пройдёт в формате интернет-конференции, а площадкой для проведения выступит электронный журнал «Образование Ямала».
В первую очередь оно будет направлено на сохранение духовно-нравственного здоровья нации и освещения вопросов, касающихся воспитания подрастающего поколения.
Уже известно, что публичное представление лучших докладов состоится 26 ноября 2020 года в Ноябрьске.
ИСТОЧНИК KP.RU