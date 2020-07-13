2020-07-13T06:25:09+03:00
Общество

На Ямале пройдут X Епархиальные Рождественские чтения

Мероприятие будет представлено в формате интернет-конференции
Вера Зенина
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Фото: www.do.yanao.ruФото: www.do.yanao.ru
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На Ямале уже в десятый раз пройдут Рождественские образовательные чтения.Их темой станет - «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Мероприятие пройдёт в октябре-ноябре.

Олтличать его будет то, что в этом году мероприятие пройдёт в формате интернет-конференции, а площадкой для проведения выступит электронный журнал «Образование Ямала».

В первую очередь оно будет направлено на сохранение духовно-нравственного здоровья нации и освещения вопросов, касающихся воспитания подрастающего поколения.

Уже известно, что публичное представление лучших докладов состоится 26 ноября 2020 года в Ноябрьске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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