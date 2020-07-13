Выпускникам Ямала вручили сертификаты на получение премии Губернатора

13 Июль 2020 2020-07-13T06:05:41+03:00

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В Ноябрьске прошло чествование выпускников 2020 года, ставших Призерами Всероссийской Олимпиады школьников, педагогов-наставников и родителей. В церемонии приняли участие заместитель Губернатора автономного округа Татьяна Бучкова и директор департамента образования автономного округа Марина Кравец.

Со словами поздравления к ребятам обратились Татьяна Викторовна и Алексей Викторович Романов - глава города Ноябрьска. Они отметили, что стремление к знаниям и разносторонние интересы открывают перед ребятами большие перспективы.

За усердную учёбу выпускникам вручили сертификаты на получение премии Губернатора, которая выделяется лишь призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также победителям и призёрам регионального этапа олимпиады. Помимо этого ребята были удостоены медалями «За особые успехи в учении».

После официальной части выпускники смогли задать вопросы участникам встречи и поделиться своими планами на будущее.

Отвечая на вопросы ребят, Татьяна Викторовна прокомментировала тему итогового сочинения «Согласны ли вы с тем, что безвыходных ситуаций не существует». Опираясь на свой жизненный опыт, она отметила, что в жизни нужно всегда давать себе ещё одну попытку и никогда не опускать руки.

Марина Владимировна рассказала ребятам о мерах поддержки ямальских студентов: гранты, стипендии, окружные и федеральные конкурсы, а также возможность прохождения практики и трудоустройства.

Завершая встречу, к ребятам обратились наставники и родители. Они выразили надежду, что после получения диплома, ребята вернуться роботать на Ямал.

ИСТОЧНИК KP.RU