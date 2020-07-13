Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам 30 тысяч рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T05:45:24+03:00

Полиция призывает граждан не терять бдительность и не переводить деньги посторонним лицам Фото: pixabay.com

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В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница. Она сообщила, что перевела мошенникам 30 тысяч рублей.

Истоия оказалась не нова: женщина заполнила online-заявку для получения кредита. Вскоре с ней связался неизвесный человек, представившися сотрудником банка. Он сообщил, что кредит одобрен, и для получения денежных средств необходимо внести оплату за страхование, комиссию, а также за услуги курьера.

Будучи уверенная, что разговаривает с сотрудником банка, пострадавшая перевела более 30 тыс. рублей на счёт, указанный злоумышленником. После чего с ней перестали выходить на связь.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание за подобное предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не подавать online-заявки для получения кредита на непроверенных сайтах и не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU