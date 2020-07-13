2020-07-13T05:18:08+03:00
Общество

Погода на Ямале 13 июля: дождь на всей территории

Не забудьте захватить зонтики
Вера Зенина
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День обещает быть дождливымДень обещает быть дождливымФото: pixabay.com
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На Ямале сегодня ожидается дождь в течение всего дня и ветер до 9 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +8… +12 градусов, днем +14… +19 градуса.

В Салехарде сегодня +14 градусов, пасмурно и небольшой дождь, ветер северный 7,0 м/с.

В Лабытнанги +14 градус, пасмурно, небольшой дождь, ветерсеверный 6,9 м/с.

В Новом Уренгое до +16 градусов, дождь в течение дня, ветер южный 4,9 м/с.

В Губкинском +20 градус, дождь в течение дня, ветер юго-западный 6,2 м/с.

В Ноябрьске до +20 градусов, небольшой дождь в течение дня, ветер западный 6,7 м/с.

В Муравленко до +20 градусов, небольшой дождь, ветер западный 8,8 м/с.

В Надыме до +17 градусов, дождь в течение дня, ветер северо-западный 7,4 м/с.

В Тарко-Сале до +19 градусов, небольшой дождь, ветер юго-западный 5,5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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