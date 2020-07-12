2020-07-12T15:31:05+03:00
Общество

Дату открытия пришкольных лагерей в Салехарде перенесли

Всему виной непростая эпидобстановка в городе
Руслан Савинов
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Дату открытия пришкольных лагерей в Салехарде перенеслиДату открытия пришкольных лагерей в Салехарде перенеслиФото: pixabay.com
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По причине эпидемиологической обстановкой в Салехарде организацию смен пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей перенесли.

- Приём документов на предоставление услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в МФЦ планируется после 20 июля 2020 года, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Итак, при обращении родителя в МФЦ необходимо предоставить следующие документы: копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет, копию документа, подтверждающего полномочия заявителя.

Также понадобится медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, выданная участковым врачом учреждения здравоохранения, документ, подтверждающий принадлежность к одной из льготных категорий - при наличии. Кроме того, не будет лишним предоставить документ, подтверждающий сведения об обучении ребенка школе Салехарда.

Добавим, что по возникшим вопросам можно обращаться в департамент образования города по телефону: 3-31-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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