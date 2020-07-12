12 Июль 2020 2020-07-12T13:16:27+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 июля 2020 года составило почти 8 тысяч человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 12 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 июля 2020 года: 7954 человек, за сутки зафиксировано 212 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 6615 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 3615 человек.

- В стране зарегистрировано 727162 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 501061 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 130 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 11335 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ЯНАО такова: 7954 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU