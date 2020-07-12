2020-07-12T06:48:38+03:00
Общество

Погода на Ямале 12 июля: небольшой дождь

Столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов
Руслан Савинов
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Погода на Ямале 12 июля: небольшой дождьПогода на Ямале 12 июля: небольшой дождьФото: pixabay.com
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В Салехарде сегодня +19 градусов. Облачно, осадки вечером, ветер северо-западный 6 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, облачно, небольшой дождь к вечеру, ветер северо-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +18 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.

В Губкинском +18 градусов. Пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 2 м/с.

В Ноябрьске до +18 градусов. Сильный дождь с грозой, ветер северо-западный 5 м/с.

В Муравленко до +16 градусов, дождь, ветер северо-западный 4 м/с.

В Надыме до +19 градусов, ясно, ветер переменный 4 м/с.

В Тарко-Сале до +18 градусов, ясно, ветер переменный 2 м/с вплоть до штиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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