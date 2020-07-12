Погода на Ямале 12 июля: небольшой дождь
В Салехарде сегодня +19 градусов. Облачно, осадки вечером, ветер северо-западный 6 м/с.
В Лабытнанги +18 градусов, облачно, небольшой дождь к вечеру, ветер северо-западный 6 м/с.
В Новом Уренгое +18 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.
В Губкинском +18 градусов. Пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 2 м/с.
В Ноябрьске до +18 градусов. Сильный дождь с грозой, ветер северо-западный 5 м/с.
В Муравленко до +16 градусов, дождь, ветер северо-западный 4 м/с.
В Надыме до +19 градусов, ясно, ветер переменный 4 м/с.
В Тарко-Сале до +18 градусов, ясно, ветер переменный 2 м/с вплоть до штиля.
ИСТОЧНИК KP.RU