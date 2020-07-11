В Губкинском открыли отделение для больных коронавирусом

11 Июль 2020 2020-07-11T17:17:29+03:00

В Губкинским за весь период пандемии зафиксировано 519 больных COVID-19, выздоровели – 142. О 18 зараженных оперштаб доложил сегодня. ото: оперштаб ЯНАО

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Дополнительное отделение для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией открыли в Губкинском, об этом сообщил оперативный штаб Ямала.

Специалисты городской больницы в кратчайшие сроки перепрофилировали отделение, чтобы здесь лечить больных коронавирусом. Это сделано по поручению департамента здравоохранения ЯНАО.

– Отделение обеспечено необходимыми лекарственными препаратами, рекомендованными Минздравом России для борьбы с COVID-19, а также медицинскими изделиями, в том числе средствами индивидуальной защиты для сотрудников. В дополнительном отделении – 60 коек, – сообщил оперштаб.

Напомним, в Губкинским за весь период пандемии зафиксировано 519 больных COVID-19, выздоровели – 142. О 18 зараженных оперштаб доложил сегодня. Всего в регионе сегодня выявлено 195 новых случаев заболевания, за весь период – 7 742.

ИСТОЧНИК KP.RU