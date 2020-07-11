2020-07-11T16:36:27+03:00
Общество

Причину таинственной гибели группы Дятлова выяснила прокуратура

Завершена прокурорская проверка, которую инициировала «Комсомольская правда»
Лина Орлова
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Такой обнаружили палатку дятловцев участники поисков. Фото: Фонд памяти группы ДятловаТакой обнаружили палатку дятловцев участники поисков. Фото: Фонд памяти группы Дятлова
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О судьбах девяти туристов, пропавших зимой 1959 года в горах Северного Урала, стало известно больше. Эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» озвучил итоги прокурорской проверки и назвал причину гибели туристов группы.

Студенты Уральского политехнического института должны были совершить сложный поход по северу Свердловской области. Группа погибла при загадочных обстоятельствах. Подробности вы можете прочесть в специальном проекте «Комсомольской правды» Перевал Дятлова: что случилось на самом деле.

По словам Курьякова, версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она. Когда сошла лавина, группа не смогла укрыться в палатке. Ребятам пришлось спуститься ниже, но там их встретил пронизывающий холод. Добраться обратно, к палатке, уже не вышло – непроглядная безлунная ночь скрыла от студентов последнее спасение.

– Они до последнего боролись за жизнь, до последнего делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было, – подчеркнул Курьяков.

Перевал Дятлова: туристов погубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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