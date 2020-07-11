2020-07-11T11:31:26+03:00
Общество

Жаркий период: на Ямале горят леса

Пожары тушат 17 сотрудников «Ямалспаса»
Ирина Ромашкина
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Действует два очага возгорания. Фото: МЧС ЯНАОДействует два очага возгорания. Фото: МЧС ЯНАО
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Два очага природных пожаров на общей площади 16,5 гектаров действуют к данному часу в Ямало-Ненецком автономном округе. Эту информацию сообщило региональное управление МЧС.

Огненная стихия разыгралась в Пуровском районе, в двух местах. Один из пожаров – в Таркосалинском лесничестве государственного лесного фонда. На тушении сегодня задействовано 17 пожарных «Ямалспаса».

Всего с начала пожароопасного периода 2020 года на территории округа зарегистрировано 38 очагов природных пожаров на общей площади 1541,8 га, сообщил МЧС.

Напомним, пожароопасный период в регионе действует со 2 июля. Его ввели после того, как в ЯНАО стали фиксировать повышение температуры до 25 градусов. На Ямале установили 2-3 класса пожарной опасности, исключением стала восточная часть региона (Красноселькупский район), где жара поднялась до +30 градусов, и класс пожарной опасности определен 3-4.

Мониторинг лесных пожаров проводится ежедневно с помощью авиации и наземного патруля лесов, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и спутникового мониторинга Рослесхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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