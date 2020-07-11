2020-07-11T06:56:59+03:00
Общество

Погода на Ямале 11 июля: тепло, тихий ветер и гроза

Утром и днем в отдельных районах гроза.
Лина Орлова
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В отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Фото из группы "ЧП Ямал"В отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Фото из группы "ЧП Ямал"
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На Ямале сегодня ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный с переходом на юг-восточный 4-9 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью +9… +14 градусов, днем - +19… +24 градусов.

В Салехарде сегодня +20 градусов. Облачно и кратковременные осадки, ветер тихий, восточный 1 м/с.

В Лабытнанги +20 градусов, облачно и дождь, ветер тихий, восточный 1 м/с.

В Новом Уренгое +21 градус, ясно, ветер слабый северный 3 м/с.

В Губкинском +22 градуса. Облачно, ветер легкий западный 3 м/с.

В Ноябрьске до +24 градуса. Облачно, ветер слабый западный 5.

В Муравленко до +22 градуса, облачно, ветер слабый западный 4 м/с.

В Надыме до +23 градуса, ясно, ветер легкий северный 3 м/с.

В Тарко-Сале до +22 градуса, облачно, ветер тихий, северо-западный 1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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