В Шурышкарском районе брат до смерти избил сестру
Дело оказалось в деньгах
Избежать наказания мужчине не удалосьФото: pixabay.com
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Настоящая семейная драма разразилась в Шурышкарском районе.
По данным следствия, 53-летний мужчина распивал спиртное в компании своей сестры. Всё шло хорошо до тех пор, пока он не заподозрил родственницу в краже тысячи рублей. Из-за этого между ними произошёл конфликт - хозяин квартиры жестоко избил женщину. Ей удалось сбежать, но позже она скончалась от полученных увечий. Тело было найдено в квартире жертвы односельчанами.
Мужчину приговорен к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU