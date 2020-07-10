В Шурышкарском районе брат до смерти избил сестру

10 Июль 2020 2020-07-10T15:38:45+03:00

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Настоящая семейная драма разразилась в Шурышкарском районе.

По данным следствия, 53-летний мужчина распивал спиртное в компании своей сестры. Всё шло хорошо до тех пор, пока он не заподозрил родственницу в краже тысячи рублей. Из-за этого между ними произошёл конфликт - хозяин квартиры жестоко избил женщину. Ей удалось сбежать, но позже она скончалась от полученных увечий. Тело было найдено в квартире жертвы односельчанами.

Мужчину приговорен к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU