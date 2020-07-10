В Ноябрьске волонтёры подарили медикам пледы
Подарки не оставили никого равнодушным
Фото: "Оперштаб ЯНАО", социальная сеть "ВКонтакте"
Изменить размер текста:
В Ноябрьске волонтёры-медики преподнесли своим коллегам замечательные подарки в виде пледов.
Их вручили сотрудникам СПИД-центра, Центральной городской больницы и станции скорой помощи: всем тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом. По словам добровольцев, пледы очень тёплые и смогут согревать враче ещё долгое время.
В свою очередь медперсонал поблагодарил волонтёров за поддержку и прекрасные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU