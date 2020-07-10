В Ноябрьске волонтёры подарили медикам пледы

10 Июль 2020 2020-07-10T15:19:37+03:00

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В Ноябрьске волонтёры-медики преподнесли своим коллегам замечательные подарки в виде пледов.

Их вручили сотрудникам СПИД-центра, Центральной городской больницы и станции скорой помощи: всем тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом. По словам добровольцев, пледы очень тёплые и смогут согревать враче ещё долгое время.

В свою очередь медперсонал поблагодарил волонтёров за поддержку и прекрасные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU