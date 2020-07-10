Власти Ямала выделили более 18 миллионов рублей на поддержку безработным

10 Июль 2020 2020-07-10T15:00:06+03:00

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Власти ЯНАО выделили 18,5 миллионов рублей на поддержку гражданам, лишившимся работы во время пандемии. Деньги будут распределены между предпринимателями на создание рабочих мест.

-Объем денежных средств, выделенных округом на реализацию данной меры поддержки населения в условиях COVID-19, составляет 18,5 млн рублей. Данными средствами смогут воспользоваться 150 предпринимателей Ямала, - сообщили в пресс-службе региона.

На одно рабочее место выделяется 123 тысячи рублей.

На сегодняшний день такая мера поддержки помогла трудоустроиться 27 ямальцам, находившимся в поиске заработка.

Однако для получения выплаты есть условие: в течение года сотрудника нельзя уволить по вине работодателя. В случае, если сотрудник уйдет сам, то на его место будет направлен другой безработный.

ИСТОЧНИК KP.RU