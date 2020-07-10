Власти Ямала выделили более 18 миллионов рублей на поддержку безработным
Власти ЯНАО выделили 18,5 миллионов рублей на поддержку гражданам, лишившимся работы во время пандемии. Деньги будут распределены между предпринимателями на создание рабочих мест.
-Объем денежных средств, выделенных округом на реализацию данной меры поддержки населения в условиях COVID-19, составляет 18,5 млн рублей. Данными средствами смогут воспользоваться 150 предпринимателей Ямала, - сообщили в пресс-службе региона.
На одно рабочее место выделяется 123 тысячи рублей.
На сегодняшний день такая мера поддержки помогла трудоустроиться 27 ямальцам, находившимся в поиске заработка.
Однако для получения выплаты есть условие: в течение года сотрудника нельзя уволить по вине работодателя. В случае, если сотрудник уйдет сам, то на его место будет направлен другой безработный.
ИСТОЧНИК KP.RU