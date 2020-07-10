В Новом Уренгое выявляют нелегальные обсерваторы

10 Июль 2020 2020-07-10T14:32:28+03:00

Эта мера поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией

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Новый Уренгой продолжает лидировать по количеству заражённых коронавирусом. Чтобы хоть как-то снизить количество заболевших, оперштаб региона решил заняться нелегальными обсерваторами.

Выявлять незаконные места временной изоляции будут сотрудники департамента гражданской защиты, противопожарной службы ЯНАО и других ведомств.

Согласно требованиям, обсервация работников не проживающих на территории Ямала и прибывших сюда для выполнения работ, запрещена в жилых и иных помещениях.

За время рейдов уже осмотрено 23 объекта, составлено три протокола и возбуждено три административных расследования по ст. 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

По каждому из обсерваторов составляются акты осмотров помещений, специалисты берут объяснения у вахтовых рабочих и работников служб охраны.

При осмотре условий проживания людей, особое внимание уделяется средствам индивидуальной защиты, осуществлению контроля температуры тела и соблюдению режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU