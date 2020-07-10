В Салехарде ещё одна лаборатория начала принимать тесты на COVID-19

10 Июль 2020 2020-07-10T13:49:01+03:00

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В Салехарде появилась ещё одна лаборатория, где можно сдать тест на коронавирус и антитела к нему.

Расположена она в отделении медицинских осмотров по адресу улица Артеева, 22. Сдать тест можно в будние дни с 10:00 до 13:00.

Предварительно записываться для получения услуги не требуется, достаточно прийти в отделение в приемные часы. Результат тестирования будет готов через один-два дня.

Стоимость соскоба из рото- и носоглотки на определение РНК нового коронавируса — 2005 рублей, тест на антитела обойдется дешевле — 1562 рубля.

Стоит помнить, что исследования проводятся натощак.

ИСТОЧНИК KP.RU