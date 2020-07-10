В Салехарде ещё одна лаборатория начала принимать тесты на COVID-19
В Салехарде появилась ещё одна лаборатория, где можно сдать тест на коронавирус и антитела к нему.
Расположена она в отделении медицинских осмотров по адресу улица Артеева, 22. Сдать тест можно в будние дни с 10:00 до 13:00.
Предварительно записываться для получения услуги не требуется, достаточно прийти в отделение в приемные часы. Результат тестирования будет готов через один-два дня.
Стоимость соскоба из рото- и носоглотки на определение РНК нового коронавируса — 2005 рублей, тест на антитела обойдется дешевле — 1562 рубля.
Стоит помнить, что исследования проводятся натощак.
ИСТОЧНИК KP.RU