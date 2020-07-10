2020-07-10T13:24:55+03:00
Общество

Депутат Заксобрания ЯНАО Павел Крюков отметил 60-летний юбилей

Вера Зенина
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Фото: Ноябрьск 24Фото: Ноябрьск 24
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Павел Крюков депутат Заксобрания Ямала, заслуженный работник нефтегазовой промышленности и почетный работник «Газпром нефти» отмечает сегодня 60-летний юбилей.

Как сообщает «Муксун», коллеги по нефтегазовой отрасли отзываются о Павле Крюкове, как о «настоящем генерале» и хорошем человеке. Начиная с профильного вуза, он всю трудовую жизнь посвятил «нефтянке». За годы работы Павел Иванович принял участие в открытие крупных месторождений и поисках методов бурения в сложных условиях Севера.

Не остались в стороне и коллеги по Заксобранию. В эту особенную дату виновник торжества услышал много тёплых пожеланий:

-Я от души его поздравляю с этим юбилеем, хочу пожелать здоровья. Хотел бы пожелать, так скажем, в виду событий последних лет, чтобы у него все наладилось, на самом деле. Он очень хороший человек, отзывчивый, открытый, позитивный. Я от души желаю, чтобы все пришло в нормальное состояние. Ну и, исходя из сегодняшних реалий, здоровья, удачи и поддержки семьи и близких ему людей, - искренне желает Игорь Крутиков «Единая Россия».

-С удовольствием поздравлю с 60-летием. Сегодня ситуация со здоровьем самая главная, беречься и принимать выверенные решения своей дальнейшей деятельности. Я могу об этом говорить, поскольку имею определенный жизненный опыт, мне самому уже на днях 70 лет. Сегодня это самое главное, а все остальное, политическое и прочее я не комментирую, - откровенно произнёс Валерий Степанченко «Справедливая Россия».

-Хотелось бы пожелать здоровья, в первую очередь, - делится тёплыми словами Елена Кукушкина «КПРФ».

-Это мой хороший товарищ и друг. Самые наилучшие пожелания ему. Здоровья крепкого, стойкости духа, ну и преодолеть все испытания, - чистосердечно сказал Виктор Казарин, Председателя Законодательного Собрания ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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