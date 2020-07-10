Антон Колодин назначен заместителем главы Пуровского района

10 Июль 2020 2020-07-10T11:59:42+03:00

До этого он работал в Пермском крае в Министерстве природных ресурсов

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Антон Колодин назначен на должность заместителя главы администрации Пуровского района. Он будет курировать вопросы взаимодействия с топливно-энергетическими предприятиями, основными землепользователями, а также с федеральными органами власти.

Стоит отметить, что Антон Александрович уже работал раньше на Ямале с 2002 по 2014 годы. После он занимал должность заместителя министра Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

На Ямал он вернулся в октябре 2018 года, заняв место первого заместителя директора департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО.

Ещё у Антона Александровича имеются награды Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU