2020-07-10T10:43:15+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале задержали двух насильников

Преступление совершалось под действием алкоголя
Вера Зенина
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Преступление совершалось под действием алкоголяПреступление совершалось под действием алкоголяФото: pixabay.com
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В Тарко-Сале задержали двух насильников. По данным ведомства, преступление произошло 3 июля. В этот день молодые люди распивали алкоголь в компании девушки. Опьянев, парни начали к ней приставать, но она им грубо отказал. Не смирившись с отказом, приятели повалили её на диван и изнасиловали.

Теперь мужчинам предъявлено обвинение в групповом изнасиловании, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ .

На данный момент подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU

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