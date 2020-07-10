10 Июль 2020 2020-07-10T10:43:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тарко-Сале задержали двух насильников. По данным ведомства, преступление произошло 3 июля. В этот день молодые люди распивали алкоголь в компании девушки. Опьянев, парни начали к ней приставать, но она им грубо отказал. Не смирившись с отказом, приятели повалили её на диван и изнасиловали.

Теперь мужчинам предъявлено обвинение в групповом изнасиловании, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ .

На данный момент подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU