В Салехарде ликвидировали пять нелегальных свалок

10 Июль 2020 2020-07-10T10:05:32+03:00

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До 1 октября в Салехарде планируется убрать девять нелегальных свалок. Общая площадь засоренного пространства – 10 тысяч квадратных метров. Средства на это выделены из окружного бюджета в рамках реализации мероприятий по охране окружающей среды.

Сейчас в городе ликвидировано пять нелегальных свалок. Уборка мусора прошла на улице Шевченко, 14, 16, а также между домами на Шевченко, 14а и 14б, на улице Чапаева, 9, и на Северной, 9. Еще одну свалку убрали с территории в районе дороги, весь мусор был вывезен на полигон бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU