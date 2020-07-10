Администрация Тазовского района выплатила моральную компенсацию ребёнку

10 Июль 2020 2020-07-10T09:31:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Тазовского района обратилась в прокуратуру, намереваясь получить денежную компенсацию за моральный вред, причинённый её ребёнку.

Было установлено, что в марте на дочь женщина напала бездомная собака. Девочка получила телесные повреждения, от чего испытала нравственные и физические страдания.

Поскольку отлов безнадзорных животных возложен на органы местного самоуправления, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации Тазовского района компенсации за моральный вред, причинённый ребёнку.

Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал в пользу девочки 20 тыс. рублей.

Сейчас исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU