2020-07-10T09:31:18+03:00
Общество

Администрация Тазовского района выплатила моральную компенсацию ребёнку

Пострадавшей была дочь заявительницы
Вера Зенина
Поделиться:
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратурыИсполнение решения суда находится на контроле прокуратурыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительница Тазовского района обратилась в прокуратуру, намереваясь получить денежную компенсацию за моральный вред, причинённый её ребёнку.

Было установлено, что в марте на дочь женщина напала бездомная собака. Девочка получила телесные повреждения, от чего испытала нравственные и физические страдания.

Поскольку отлов безнадзорных животных возложен на органы местного самоуправления, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации Тазовского района компенсации за моральный вред, причинённый ребёнку.

Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал в пользу девочки 20 тыс. рублей.

Сейчас исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тарко-Сале задержали двух насильников
В Салехарде ликвидировали пять нелегальных свалок
Администрация Тазовского района выплатила моральную компенсацию ребёнку
На Ямале режим самоизоляиции продлили до 20 июля
Ямальцам запретили ходить в лес на три недели
Беспилотники «Орлан-10» контролируют территорию Ямала
На Ямале создадут «Центр сохранения ненецкой лайки»
Ямальских фермеров приглашают побороться за грант губернатора
Погода на Ямале 10 июля: облачный день и сильный ветер
Жительница Тарко-Сале организовала дома наркопритон
На Ямале появятся новые спортивные площадки
В Надымском районе у двух жителей украли более 500 тысяч рублей
Трое жителей Нового Уренгоя вытащили человека из огня
Жители Ноябрьска смогут получить бесплатные лекарства
Жителей Губкинского просят не гулять на детских площадках
Дмитрий Артюхов подписал соглашение с главой «Ачимгаз»
На Ямале отменили смены в детские лагеря
Полиция Нового Уренгоя задержала наркокурьера
Путешествия без заграницы: чем может удивить туриста родной УРФО?