Администрация Тазовского района выплатила моральную компенсацию ребёнку
Жительница Тазовского района обратилась в прокуратуру, намереваясь получить денежную компенсацию за моральный вред, причинённый её ребёнку.
Было установлено, что в марте на дочь женщина напала бездомная собака. Девочка получила телесные повреждения, от чего испытала нравственные и физические страдания.
Поскольку отлов безнадзорных животных возложен на органы местного самоуправления, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации Тазовского района компенсации за моральный вред, причинённый ребёнку.
Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал в пользу девочки 20 тыс. рублей.
Сейчас исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU