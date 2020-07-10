На Ямале режим самоизоляиции продлили до 20 июля
На Ямале продлили режим самоизоляции, теперь он действует до 20 июля включительно.
Такое решение принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
-К сожалению, инфекция продолжает распространяться. За последние сутки только в одном районе не было диагностировано ни одного случая коронавируса или пневмонии – Шурышкарском. В восточной части округа болезнь продолжает активно распространяться, - сообщил глава региона.
На данный момент требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились. Разрешены занятия спортом, сдача нормативов ГТО, выпускникам школ и организаторам ЕГЭ можно следовать до пунктов проведения экзаменов, разумеется, при соблюдении всех санитарных норм.
По-прежнему запрещены массовые мероприятия, выезды детских групп на отдых в другие регионы, а также выезды спортсменов на сборы и соревнования на территории округа и за его пределы.
Все жители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей.
Для граждан с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет сохраняются прежние условия. Им разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью. Если выйти на улицу всё же необходимо, то нужно надеть маску и сохранять дистанцию в полтора метра.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»