На Ямале режим самоизоляиции продлили до 20 июля

10 Июль 2020 2020-07-10T08:54:52+03:00

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На Ямале продлили режим самоизоляции, теперь он действует до 20 июля включительно.

Такое решение принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

-К сожалению, инфекция продолжает распространяться. За последние сутки только в одном районе не было диагностировано ни одного случая коронавируса или пневмонии – Шурышкарском. В восточной части округа болезнь продолжает активно распространяться, - сообщил глава региона.

На данный момент требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились. Разрешены занятия спортом, сдача нормативов ГТО, выпускникам школ и организаторам ЕГЭ можно следовать до пунктов проведения экзаменов, разумеется, при соблюдении всех санитарных норм.

По-прежнему запрещены массовые мероприятия, выезды детских групп на отдых в другие регионы, а также выезды спортсменов на сборы и соревнования на территории округа и за его пределы.

Все жители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей.

Для граждан с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет сохраняются прежние условия. Им разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью. Если выйти на улицу всё же необходимо, то нужно надеть маску и сохранять дистанцию в полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU