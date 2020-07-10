Ямальцам запретили ходить в лес на три недели

10 Июль 2020 2020-07-10T08:21:32+03:00

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Особый противопожарный режим действует на территории ЯНАО со 2 июля. Ввести его пришлось из-за повышения температуры. На период его действия, ямальцев просят воздержаться от похода в лесные зоны. Ограничение уже действует в лесах Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского районов. Гражданам стоит знать, что несоблюдение ограничения – это административное нарушение, которое карается штрафом от одной до двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU