2020-07-10T08:21:32+03:00
Общество

Ямальцам запретили ходить в лес на три недели

Ограничения действуют с 9 по 29 июля
Вера Зенина
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Фото: www.yanao.ruФото: www.yanao.ru
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Особый противопожарный режим действует на территории ЯНАО со 2 июля. Ввести его пришлось из-за повышения температуры. На период его действия, ямальцев просят воздержаться от похода в лесные зоны. Ограничение уже действует в лесах Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского районов. Гражданам стоит знать, что несоблюдение ограничения – это административное нарушение, которое карается штрафом от одной до двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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