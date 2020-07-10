2020-07-10T07:50:57+03:00
Общество

Беспилотники «Орлан-10» контролируют территорию Ямала

На данный момент в регионе есть два таких аппарата
Вера Зенина
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Фото: www.yanao.ruФото: www.yanao.ru
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На Ямале наступило жаркое лето, а это значит, что вырос риск возникновения лесных пожаров.

В этом году в округе впервые начали использовать дроны «Орлан 10» — беспилотные летальные аппараты, которые помогают выявлять природные возгорания.

Аппарат может набрать высоту до одного километра и детально проверить территорию.

Беспилотники оказались намного эффективнее и экономнее вертолётного патрулирования. Сигнал о любом задымлении и возгорании автоматически поступает на пульт диспетчеру. Это помогает быстро среагировать и ликвидировать очаг.

Кроме того, технику можно использовать в поиске пропавших людей, борьбе с браконьерами и нарушениями в сфере охраны природы.

Такое ноу-хау значительно облегчит работу спасателей и убережёт леса от больших пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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