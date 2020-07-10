Беспилотники «Орлан-10» контролируют территорию Ямала
На Ямале наступило жаркое лето, а это значит, что вырос риск возникновения лесных пожаров.
В этом году в округе впервые начали использовать дроны «Орлан 10» — беспилотные летальные аппараты, которые помогают выявлять природные возгорания.
Аппарат может набрать высоту до одного километра и детально проверить территорию.
Беспилотники оказались намного эффективнее и экономнее вертолётного патрулирования. Сигнал о любом задымлении и возгорании автоматически поступает на пульт диспетчеру. Это помогает быстро среагировать и ликвидировать очаг.
Кроме того, технику можно использовать в поиске пропавших людей, борьбе с браконьерами и нарушениями в сфере охраны природы.
Такое ноу-хау значительно облегчит работу спасателей и убережёт леса от больших пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU