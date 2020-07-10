2020-07-10T06:59:57+03:00
Общество

На Ямале создадут «Центр сохранения ненецкой лайки»

Общий бюджет проекта — 3,7 миллиона рублей
Вера Зенина
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Ненецкая лайка - уникальная и древняя порода собакНенецкая лайка - уникальная и древняя порода собакФото: pixabay.com
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В ЯНАО создадут проект, направленный на сохранение уникальной арктической породы «Ненецкая лайка — достояние России». Он уже получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 2,5 миллионов рублей. Реализовываться проект будет на территории региона Союзом оленеводов ЯНАО и НКО «Фонд экономических программ». Благодаря заинтересованности сторонних организаций, окончательный бюджет вырос до 3,7 миллионов рублей.

Основная цель проекта: комплексное изучение, разведение и продвижение ненецкой лайки.

Для её реализации на Ямале будет создан «Центр сохранения ненецкой лайки». Достигнутые результаты помогут разрешить нужды оленеводства и других целевых групп, для которых ненецкая лайка - незаменимый помощник во свех сферах жизни. Помимо этого будет разработана программа контроля и сохранения традиционного северного собаководства.

Также в центре будут решаться многие другие задачи: генетического анализа; объединения российского и международного опыта естественной и научной селекции; а также вопросы служебного и спортивного собаководства ненецких лаек.

Помимо научных экспертов, проект поддержали общины малочисленных народов Севера. Коренные жители написали письма о поддержке проекта и пообещали принять в нём участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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