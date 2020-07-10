Ямальские фермеры могут показать своё мастерство
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Ямальских фермеров приглашают побороться за грант губернатора, выделяемый на развитие крестьянских хозяйств. В этом году его сумма была увеличена вдвое – до трёх миллионов рублей.
Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку по электронной почте, однако отбор пройдут не все.
Есть несколько критериев: организации должно быть не больше двух лет, претенденты должны иметь 10% собственных средств от необходимой суммы и быть без долгов по налогам.
В основном проекты будут оценивать по количеству рабочих мест и увеличению объемов производства сельхозпродукции.
При возникновении каких-либо вопросов, консультацию можно получить у специалистов центра компетенций.