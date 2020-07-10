Ямальские фермеры могут показать своё мастерство Фото: pixabay.com

Ямальских фермеров приглашают побороться за грант губернатора, выделяемый на развитие крестьянских хозяйств. В этом году его сумма была увеличена вдвое – до трёх миллионов рублей.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку по электронной почте, однако отбор пройдут не все.

Есть несколько критериев: организации должно быть не больше двух лет, претенденты должны иметь 10% собственных средств от необходимой суммы и быть без долгов по налогам.

В основном проекты будут оценивать по количеству рабочих мест и увеличению объемов производства сельхозпродукции.

При возникновении каких-либо вопросов, консультацию можно получить у специалистов центра компетенций.