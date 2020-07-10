Погода на Ямале 10 июля: облачный день и сильный ветер

10 Июль 2020 2020-07-10T05:09:57+03:00

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На Ямале сегодня ожидается переменная облачность и северный ветер до 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +10… +14 градусов, днем +20… +22 градуса.

В Салехарде сегодня +20 градусов, облачно с прояснениями, ветер восточный 1,0 м/с.

В Лабытнанги +21 градус, облачно с прояснениями, ветер восточный 0,9 м/с.

В Новом Уренгое до +22 градусов, облачно с прояснениями, ветер северный 9,3 м/с.

В Губкинском +21 градус, облачно с прояснениями, ветер северный 9,0 м/с.

В Ноябрьске до +20 градусов, облачно с прояснениями, ветер северный 9,0 м/с.

В Муравленко до +20 градусов, облачно с прояснениями, ветер севернй 8,4 м/с.

В Надыме до +20 градусов, малооблачно, ветер северный 7,6 м/с.

В Тарко-Сале до +22 градусов, облачно с прояснениями, ветер северный 9,2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU