Погода на Ямале 10 июля: облачный день и сильный ветер
На Ямале сегодня ожидается переменная облачность и северный ветер до 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +10… +14 градусов, днем +20… +22 градуса.
В Салехарде сегодня +20 градусов, облачно с прояснениями, ветер восточный 1,0 м/с.
В Лабытнанги +21 градус, облачно с прояснениями, ветер восточный 0,9 м/с.
В Новом Уренгое до +22 градусов, облачно с прояснениями, ветер северный 9,3 м/с.
В Губкинском +21 градус, облачно с прояснениями, ветер северный 9,0 м/с.
В Ноябрьске до +20 градусов, облачно с прояснениями, ветер северный 9,0 м/с.
В Муравленко до +20 градусов, облачно с прояснениями, ветер севернй 8,4 м/с.
В Надыме до +20 градусов, малооблачно, ветер северный 7,6 м/с.
В Тарко-Сале до +22 градусов, облачно с прояснениями, ветер северный 9,2 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU