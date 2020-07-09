Жительница Тарко-Сале организовала дома наркопритон
В Тарко-Сале сотрудники полиции обнаружили наркопритон, который существовал на протяжении нескольких лет.
Хозяйкой оказалась местная жительница 1988 года рождения. Женщина регулярно предоставляла свою квартиру наркозависимым гражданам и получала за это вознаграждение - разовую дозу наркотических средств, которую тут же потребляла со своими квартирантами.
Теперь женщина должна явиться в полицию для дачи показаний.
Ранее она уже привлекалась по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».
ИСТОЧНИК KP.RU