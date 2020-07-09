2020-07-09T16:05:16+03:00
Общество

Жительница Тарко-Сале организовала дома наркопритон

Он работал на протяжении нескольких лет
Вера Зенина
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Теперь женщине предстоит объясняться с полициейТеперь женщине предстоит объясняться с полициейФото: pixabay.com
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В Тарко-Сале сотрудники полиции обнаружили наркопритон, который существовал на протяжении нескольких лет.

Хозяйкой оказалась местная жительница 1988 года рождения. Женщина регулярно предоставляла свою квартиру наркозависимым гражданам и получала за это вознаграждение - разовую дозу наркотических средств, которую тут же потребляла со своими квартирантами.

Теперь женщина должна явиться в полицию для дачи показаний.

Ранее она уже привлекалась по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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