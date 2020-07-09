На Ямале появятся новые спортивные площадки
На Ямале активно развивается спортивная инфраструктура, а в особенности - продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
На этой основе в регионе открываются спортивные площадки с новейшим оборудованием для выполнения нормативов комплекса ГТО.
Одна из них уже строится в селе Овгорт Шурышкарского района. Спортивный комплекс будет оснащен всем необходимым оборудованием: гимнастическими скамьями, перекладинами, вело- и силовыми тренажерами, а также шведскими стенками.
Стоит добавить, что площадка будет доступна и для маломобильных граждан, поэтому на ней предусмотрено специальное смягчающее покрытие.
На данный момент такие площадки есть в сёлах Аксарка, Харсаим и Катравож Приуральского района. Их строительство стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни».
ИСТОЧНИК KP.RU