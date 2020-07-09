2020-07-09T15:43:06+03:00
Общество

На Ямале появятся новые спортивные площадки

Большинство из них будет доступно для маломобильных граждан
Вера Зенина
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Фото: правительство ЯНАОФото: правительство ЯНАО
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На Ямале активно развивается спортивная инфраструктура, а в особенности - продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

На этой основе в регионе открываются спортивные площадки с новейшим оборудованием для выполнения нормативов комплекса ГТО.

Одна из них уже строится в селе Овгорт Шурышкарского района. Спортивный комплекс будет оснащен всем необходимым оборудованием: гимнастическими скамьями, перекладинами, вело- и силовыми тренажерами, а также шведскими стенками.

Стоит добавить, что площадка будет доступна и для маломобильных граждан, поэтому на ней предусмотрено специальное смягчающее покрытие.

На данный момент такие площадки есть в сёлах Аксарка, Харсаим и Катравож Приуральского района. Их строительство стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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