В Надымском районе у двух жителей украли более 500 тысяч рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T15:12:44+03:00

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Полиция Надымского района возбудила сразу два дела о краже денег с банковских карт. Преступления произошли вчера, 8 июля.

Первой в полицию обратилась 33-летняя жительницы районного посёлка. Она сообщила, что с её карты списали почти 200 тысяч рублей. История обмана оказалась очень простой: потерпевшей позвонила неизвестная девушка, представившаяся сотрудником банка. После она заявила, что со счёта женщины пытаются украсть деньги. Чтобы этого избежать, ей предложили установить защиту на карту и попросили продиктовать коды из смс-сообщения. Не подозревая обмана, женщина тут же сообщила всю информацию и лишилась денег.

В тот же день к сотрудникам обратился ещё один пострадавший. У 22-летнего мужчины украли более 300 тысяч рублей.

Вторая история в точности повторяла первую. Поверив мошенникам, он сообщил им необходимые данные и лишился заработанных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU