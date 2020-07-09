Трое жителей Нового Уренгоя вытащили человека из огня

9 Июль 2020 2020-07-09T14:29:32+03:00

Во время пожара мужчина спал и не чувствовал запах дыма

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В Новом Уренгое загорелся частный дом, расположенный в дачном товариществе «Заимка».

Пожар вспыхнул 7 июля около шести часов утра, когда все спали, но по счастливой случайности мимо проезжали трое мужчин - Бахтияр Набиев, Анар Набизаде и Фаррадин Гаджиев.

Не взирая на то, что дом казался нежилым, ребята решили в этом удостовериться и начали активно привлекать внимание соседей. Позже удалось выяснить, что в постройке действительно никто не живет, но накануне там отмечали день рождения, а значит могли остаться люди.

Не раздумывая ни минуты, смельчаки кинулись внутрь горящего здания. На первом этаже было сильное задымление, но молодые люди не побоялись и поднялись на второй этаж, где и обнаружили спящего на диване мужчину.

«Спасать его пришлось практически на себе», - вспоминает один из героев.

Пожарные прибыли на место через считанные минуты и сразу приступили к тушению, а спустя 40 минут пожар был полностью ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU