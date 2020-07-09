Жители Ноябрьска смогут получить бесплатные лекарства

9 Июль 2020 2020-07-09T13:48:43+03:00

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В Ноябрьск доставили более 300 ящиков с медикаментами – это первая партия бесплатных лекарств для пациентов с ОРВИ. Среди них есть противовирусные препараты, антибиотики, витамины и назальные спреи. Вторая партия должна прибыть в конце недели. После этого медики смогут сформировать специальные наборы и приступить к их выдаче.

Составляться они будут с учётом возраста и диагноза пациентов. Всего лекарственных комплектов будет шесть и в каждом не менее семи препаратов. Есть наборы, где значатся и двенадцать позиций, включая антибиотики.

Решение о выдаче бесплатных лекарств принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

-Это поможет начать лечение как можно раньше - не нужно будет идти в аптеку или сидеть в очереди к врачу в поликлинике. Главное - вовремя обратиться за помощью к доктору и строго соблюдать его рекомендации, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU