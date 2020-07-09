Жителей Губкинского просят не гулять на детских площадках
Каждый день представители оперштаба и медики просят губкинцев не посещать места с большим скоплением людей, и детские площадки не стали исключением.
Однако горожане не отнеслись к призыву серьёзно и продолжают проводить время на игровых зонах. Из-за этого их даже пришлось обмотать красными лентами, но и это не помогло.
-Каждый день нам приходится обвязывать эти площадки лентами, потому что дети всё срывают, - сообщил представитель подрядной организации.
Одно из таких мест - площадка в 9 микрорайоне, которую ограждают уже не в первый раз, но спустя некоторое время, ограничительные ленты валяются на земле.
Тем временем в Губкинском уже выявили несколько случаев заболевания у детей, и эта цифра может стать только больше, благодаря халатному отношению взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU
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