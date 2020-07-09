2020-07-09T13:14:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Губкинского просят не гулять на детских площадках

Это вынужденная мера для профилактики COVID-19
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: администрация города ГубкинскогоФото: администрация города Губкинского
Изменить размер текста:

Каждый день представители оперштаба и медики просят губкинцев не посещать места с большим скоплением людей, и детские площадки не стали исключением.

Однако горожане не отнеслись к призыву серьёзно и продолжают проводить время на игровых зонах. Из-за этого их даже пришлось обмотать красными лентами, но и это не помогло.

-Каждый день нам приходится обвязывать эти площадки лентами, потому что дети всё срывают, - сообщил представитель подрядной организации.

Одно из таких мест - площадка в 9 микрорайоне, которую ограждают уже не в первый раз, но спустя некоторое время, ограничительные ленты валяются на земле.

Тем временем в Губкинском уже выявили несколько случаев заболевания у детей, и эта цифра может стать только больше, благодаря халатному отношению взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24