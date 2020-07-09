2020-07-09T12:14:44+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов подписал соглашение с главой «Ачимгаз»

Партнёрские отношения продлятся до 2024 года
Вера Зенина
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Фото: www.yanao.ruФото: www.yanao.ru
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Глава Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор компании «Ачимгаз» Олег Осипович подписали соглашение о сотрудничестве.

Одним из его главных направлений станет поддержка коренных народов Севера. Помощь коснётся не только общественных организаций, но и творческих коллективов, занимающихся проектами национальных ремёсел и художественного творчества.

Второе направление - поддержка спорта и молодёжных инициатив. В этом году дополнительную помощь получат такие направления, как хоккей и фигурное катание, а также волонтёрское движение.

«Хочу поблагодарить «Ачимгаз» и лично Олега Валерьевича за социально-ориентированную политику, которую компания проводит на Ямале», - заявил глава региона.

В свою очередь Олег Осипович отметил, что сотрудничество между правительством и компанией началось ещё в 2012 году и продолжается уже 8 лет, а новое соглашение будет способствовать развитию дальнейших отношений, построенных на взаимоуважении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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