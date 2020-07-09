2020-07-09T11:33:03+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале отменили смены в детские лагеря

Более тысячи ребят не смогут отдохнуть по приобретённым путёвкам
Вера Зенина
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На момент пандемии летние лагеря останутся закрытыНа момент пандемии летние лагеря останутся закрытыФото: pixabay.com
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Из-за распространения коронавирусной инфекции, на Ямале отменили четвёртую смену в летние лагеря, находящиеся за пределами округа. Ребята должны были выехать в Тюмень, Московскую область, Крым и Анапу в июле и августе, но теперь им придётся найти другой способ отдохнуть.

Однако в сентябре всё может измениться.

«Сейчас рассматривается возможность организации выездов в более поздний период для детей, относящихся к особо нуждающимся и социально незащищённым категориям граждан. Это будет возможно при условии снятия ограничительных мер и послабления на Ямале и в субъектах, где расположены сами лагеря», - сообщили в департаменте молодёжной политики и туризма ЯНАО.

Разумеется, даже в этом случае, будут предприняты все необходимые меры для безопасного отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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