Полиция Нового Уренгоя задержала наркокурьера

9 Июль 2020 2020-07-09T09:41:05+03:00

Мужчина хотел замаскировать наркотики под сигареты и лекарство Фото: pixabay.com

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В Новом Уренгое транспортная полиция задержала мужчину, перевозившего синтетический наркотик в крупном размере. Им оказался 34-летний житель Омской области, путешествующий на поезде «Новосибирск – Новый Уренгой».

Подозреваемого задержали сразу после выхода из вагона и доставили в дежурную часть, где и были обнаружены 23 свёртка с запрещёнными веществами.

Первый свёрток сотрудники обнаружили в нагрудном кармане куртки злоумышленника, спрятанный в пачке из-под сигарет.

Остальные - злоумышленник прятал в боковом кармане сумки, замаскировав под лекарство.

После лабораторного исследования стало ясно, что в свёртках находились синтетические наркотики.

Теперь мужчину обвиняют по части 1 статьи 228 УК РФ. Как выяснилось позже, он уже был судим за подобное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU