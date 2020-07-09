Полиция Нового Уренгоя задержала наркокурьера
В Новом Уренгое транспортная полиция задержала мужчину, перевозившего синтетический наркотик в крупном размере. Им оказался 34-летний житель Омской области, путешествующий на поезде «Новосибирск – Новый Уренгой».
Подозреваемого задержали сразу после выхода из вагона и доставили в дежурную часть, где и были обнаружены 23 свёртка с запрещёнными веществами.
Первый свёрток сотрудники обнаружили в нагрудном кармане куртки злоумышленника, спрятанный в пачке из-под сигарет.
Остальные - злоумышленник прятал в боковом кармане сумки, замаскировав под лекарство.
После лабораторного исследования стало ясно, что в свёртках находились синтетические наркотики.
Теперь мужчину обвиняют по части 1 статьи 228 УК РФ. Как выяснилось позже, он уже был судим за подобное преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU