2020-07-09T09:21:07+03:00
Туризм

Путешествия без заграницы: чем может удивить туриста родной УРФО?

На вопрос ответит новый спецпроект, посвященный популярным туристическим местам в Уральском федеральном округе
Поделиться:
Путешествия без заграницы: чем может удивить туриста родной УРФО? Фото: BIG TERRAПутешествия без заграницы: чем может удивить туриста родной УРФО? Фото: BIG TERRA
Изменить размер текста:

Закрытые границы – не повод отсиживаться дома, тем более после долгого пребывания в самоизоляции. Хочется вырваться на свободу и рвануть куда-нибудь по России… вот только куда? Как раз для тех, кто не знает, в какую сторону направиться и как, вообще, спланировать самостоятельное путешествие, был создан специальный проект BIG TERRA, посвященный одному из самых популярных туристических направлений – Уральскому федеральному округу.

Благодаря проекту BIG TERRA вы сможете познакомиться поближе с, казалось бы, уже знакомыми, но в то же время неизведанными Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, Свердловской, Челябинской и Курганской областями.

На страницах вы найдете интересные факты, полезную информацию, советы «что посмотреть, куда сходить и что обязательно сделать», классные маршруты, необычные туры, мероприятия и события, которые никак нельзя пропустить. Все это поможет спланировать незабываемое путешествие, изучить родные края и стать чуть ближе к природе.

Открывайте путеводитель по УРФО BIG TERRA, составляйте маршрут и собирайтесь в путь!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Артюхов подписал соглашение с главой «Ачимгаз»
На Ямале отменили смены в детские лагеря
Полиция Нового Уренгоя задержала наркокурьера
Путешествия без заграницы: чем может удивить туриста родной УРФО?
В аэропорту Салехарда появился тепловизор, умеющий распознавать лица
В инфекционном госпитале Нового Уренгоя не хватает аппаратов ИВЛ
В Тарко-Сале благоустраивают гордскую среду
В Пуровском районе открыли горячую линию по вопросам коронавируса
В Новом Уренгое продолжают строить госпиталь для больных COVID-19
Погода на Ямале 9 июля: пасмурный день при восточно-западном ветре
В Ноябрьске активизировались гадюки
Следком Ямала возбудил дело по факту гибели ранее пропавшей двухлетней девочки
В Салехарде раскрыли дело о мошенничестве в соцсетях
В Новом Уренгое проверяют готовность школ к 1 сентября
В Ноябрьске демонтируют нелегальные постройки
На Ямале дезинфицируют дома и детские площадки
В детском саду Салехарда прошёл урок безопасности
В ЯНАО Камаз столкнулся с микроавтобусом
На Ямале появилась новая выплата для супругов
Главу «Речтранс-Ямал» осудили за перевозку опасного груза без лицензии
У главы Губкинского Андрея Гаранина выявили коронавирус
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл заседание правительства
В Новом Уренгое результаты теста на COVID-19 готовятся за сутки
Президент России наградил медсестер и санитарку Ямала