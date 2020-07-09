В аэропорту Салехарда появился тепловизор, умеющий распознавать лица

9 Июль 2020 2020-07-09T08:52:55+03:00

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Салехард продолжает принимать дополнительные меры для борьбы с COVID-19.

Чтобы снизить количество заражённых, в аэропорту областной столицы установили новейшую модель тепловизора - «Пергамед - барьер». Уникальность его заключается в том, что он может измерять температуру тела на расстоянии, не требуя специальной расстановки людей – поток пассажиров может двигаться свободно.

Ещё одна положительная особенность тепловизора – умение распознавать лица. Для этого он снабжён специальной системой.

Следует отметить, что новый аппарат лишь дополнит уже действующие меры безопасности.

Во всех залах аэропорта установлены вендинговые аппараты со средствами индивидуальной защиты: маски, перчатки. Все работники обеспечены одноразовыми масками и перчатками, а сотрудники, контактирующие с пассажирами – ещё и защитными очками.

На территории всего аэропорта проводится регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств, абсолютно безопасных для людей. Также обработке подвергается спецтранспорт, задействованный в обслуживании пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU