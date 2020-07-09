2020-07-09T08:15:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В инфекционном госпитале Нового Уренгоя не хватает аппаратов ИВЛ

Вопрос взят на контроль департаментом здравоохранения
Вера Зенина
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Фото: Андрей МальцевФото: Андрей Мальцев
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Заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов посетил инфекционный госпиталь для больных COVID-19, вчера, 8 июля. Сейчас в отделении оборудовано 100 коек, 94 из которых уже заняты. Болле 80 пациентов нуждаются в кислородной поддержке, но аппаратов ИВЛ на всех не хватает. Андрей Воронов заверил, что проблему разрешат в ближайшее время, а контролировать исполнение будет областной департамент здравоохранения. Кроме того, главный врач диспансера Василий Кривогузов попросил содействия в решении жилищного вопроса персонала: в настоящее время четыре врача вынуждены арендовать жильё за свой счёт. Пообещали разобраться и с этим вопросом. Подводя итоги встречи, замгубернатора поблагодарил медиков за самоотверженную работу и отметил, что отзывы пациентов об учреждении - положительные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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