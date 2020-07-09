В Тарко-Сале благоустраивают гордскую среду
В Тарко-Сале продолжаются работы по созданию комфортной городской среды.
Основной объект этого лета – Прибрежный парк, расположенный по улице Русской. Работа идёт полным ходом: в районе пляжа полностью убрали опоры и старые бетонные плиты, расчистили лесной массив. Наряду с этим, рабочие продолжают укреплять береговую линию, отсыпают будущие дорожки и берега пляжа.
Результат обещает быть фантастическим. Помимо велосипедных дорожек и пешеходны зон, которые были обустроены в прошлом году, жители получат места для отдыха, детскую площадку, прогулочную зону в лесном массиве и зону барбекю.
Следующие на очереди - детские площадки и дворовые территории.
Вторую жизнь получат сразу две детские площадки по улице Е. Колесниковой в районе 4 и 5 домов. Оценить старания рабочих детвора сможет уже в середине августа.
А вот благоустроенных дворов ожидается намного больше: 32 преддомовые территории получат новые скамьи, светильники и урны.
Благодаря таким новшествам, городские дворы станут более уютными, эстетичными и удобными для горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU