В Тарко-Сале благоустраивают гордскую среду

9 Июль 2020 2020-07-09T07:28:14+03:00

В городе появятся новые места для отдыха

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В Тарко-Сале продолжаются работы по созданию комфортной городской среды.

Основной объект этого лета – Прибрежный парк, расположенный по улице Русской. Работа идёт полным ходом: в районе пляжа полностью убрали опоры и старые бетонные плиты, расчистили лесной массив. Наряду с этим, рабочие продолжают укреплять береговую линию, отсыпают будущие дорожки и берега пляжа.

Результат обещает быть фантастическим. Помимо велосипедных дорожек и пешеходны зон, которые были обустроены в прошлом году, жители получат места для отдыха, детскую площадку, прогулочную зону в лесном массиве и зону барбекю.

Следующие на очереди - детские площадки и дворовые территории.

Вторую жизнь получат сразу две детские площадки по улице Е. Колесниковой в районе 4 и 5 домов. Оценить старания рабочих детвора сможет уже в середине августа.

А вот благоустроенных дворов ожидается намного больше: 32 преддомовые территории получат новые скамьи, светильники и урны.

Благодаря таким новшествам, городские дворы станут более уютными, эстетичными и удобными для горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU