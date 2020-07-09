В Пуровском районе открыли горячую линию по вопросам коронавируса
В Пуровском районе открылась горячая линия по вопросам коронавируса. Сотрудники Call-центра будут консультировать граждан по двум основным положениям: оказание медицинской помощи больным COVID-19 и подозрение на заболевание.
-Открытие такой линии позволит существенно разгрузить сотрудников регистратуры и улучшить обратную связь с населением, - считают в ЦРБ Тарко-Сале.
В будние дни звонить можно с 8.00 до 18.00. В субботу с 8.00 до 12.00. Воскресенье - выходной.
Горячая линия для пациентов-пуровчан: 8 (34 997) 2-25-05; Горячая линия по результатам мазков и больничным листам: 8-982-263–59-96.
ИСТОЧНИК KP.RU
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