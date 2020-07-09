В Новом Уренгое продолжают строить госпиталь для больных COVID-19
Объект должен быть сдан не позднее 1 октября
Фото: www.yanao.ru
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В Новом Уренгое продолжается строительство госпиталя на 200 мест. Располагаться он будет недалеко от центральной городской больницы.
Рабочие уже провели отсыпку и уплотнение грунта, а также заливку фундамента. На очереди - монтаж вертикальных колонн, установка балок и обшивка сэндвич-панелями. Параллельно с этим идет проектирование подъездных путей к госпиталю.
Вчера стройку посетили замглавы региона Андрей Воронов, глава города Иван Костогриз и главный архитектор Евгений Ворошилов. Нареканий к ходу строительства у них не возникло.
ИСТОЧНИК KP.RU