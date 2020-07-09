Погода на Ямале 9 июля: пасмурный день при восточно-западном ветре

Фото: администрация Тазовского района

На Ямале сегодня ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер северо-западный до 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +10… +14 градусов, днем +16… +20 градусов.

В Салехарде сегодня +16 градусов, пасмурно, днём пройдёт небольшой дождь, ветер северо-восточный 1,4 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, пасмурно и небольшой дождь, ветер восточный 1,2 м/с.

В Новом Уренгое до +18 градусов, облачно с прояснениями, ветер сильный, северо-западный 9,2 м/с.

В Губкинском +18 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 7,8 м/с.

В Ноябрьске до +20 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 8,0 м/с.

В Муравленко до +20 градусов, пасмурно, временами возможно прояснение, ветер северо-западный 7,5 м/с.

В Надыме до +17 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5,9 м/с.

В Тарко-Сале до +18 градусов, облачно, ветер северо-западный 8,9 м/с.